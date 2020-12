La venta de los barcos Empress of the Seas y Majesty of the Seas, anunciada por la línea de cruceros de Royal Caribbean, tiene un impacto directo en San Juan.

El Empress tenía viajes programados hacia el Caribe desde octubre de 2021 hasta abril de 2022, y su venta a una empresa asiática no revelada, significa otro barco menos para San Juan, que se suma a las otras cancelaciones anunciadas por esa y otras empresas de cruceros como Celebrity Cruises y Carnival.

Carla Campos, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, dijo en comunicación escrita a este diario, que ante la difícil situación turística, se ha reportado un alza en este tipo de transacciones por parte de las líneas de cruceros.

“A la vez, reconocemos que Royal Caribbean tiene una agresiva lista de órdenes de nuevas embarcaciones para su flota, y confiamos en que la línea estará realizando realineamientos de capacidad a partir del 2021, que permitirá que Puerto Rico continúe siendo un puerto estratégico en sus itinerarios”, dijo la ejecutiva.

No precisó el impacto económico que representará perder varias cruceros como “homeport”, entre ellos el Carnival Fascination y el Freedom of the Seas, un barco con capacidad de 4,553 pasajeros.

Por su parte, Doris Martínez, directora de A&A Tours, empresa fundada por Alina Castellanos y que representó a Royal Caribbean por varias décadas en Puerto Rico y el Caribe, dijo que recibió con mucha tristeza la noticia de la venta del Empress.” Ese barco marcó una era en Puerto Rico, tanto para los agentes de viajes como para los miles de pasajeros que viajaron en él”, dijo Martínez.

Destacó que el barco fue muy popular por más de una década aquí, y aunque realizó viajes de cinco días, se hizo famoso por sus viajes cortos de tres y cuatro días. “A pesar de ser un barco pequeño, que desplazaba 48,000 Toneladas Gruesas, contribuyó grandemente al desarrollo de los cruceros en nuestra Isla. Se hacían cruceros temáticos, especialmente de quinceañeras, bodas y muchos viajes corporativos y de incentivos. Para el 2001, al Empress se le unió el Adventure of the Seas, el Radiance, el Galaxy y el Infinity, estos últimos dos de Celebrity Cruises, para un total de cinco barcos de la empresa matriz de Royal, saliendo desde San Juan. Por eso hicimos la campaña, La Bahía es Nuestra; fue una época gloriosa para los cruceros desde San Juan”, explicó Martínez.

Tanto el Empress como el Majesty tuvieron primicias en la industria de cruceros que les ganaron un sitial en la historia de los barcos modernos. El Empress fue el primer barco diseñado para cruceros de tres y cuatro noches cuando debutó en 1990, con sus primeros viajes visitando Las Bahamas desde Miami. También fue el primero que zarpó de Cape Liberty en Bayonne, Nueva Jersey cuando Royal Caribbean abrió la terminal en 2004 y en 2017, fue el que hizo el inaugural de la línea de cruceros global a Cuba. El Majesty por su parte, debutó en 1992 y fue el crucero más grande de Royal Caribbean en ese entonces.

Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, indicó que la venta de esos barcos fue una decisión difícil pero necesaria y confirmó que continúan los planes para los barcos nuevos en los próximos años, entre ellos la inauguración Odyssey of the Seas, en el 2021.

Todavía hay mucha incertidumbre en la industria de cruceros, lo que podría traer más cambios, pero por el momento se espera que solo el Vision of the Seas, de Royal Caribbean esté navegando desde San Juan en el verano y a partir de octubre, el Explorer of the Seas. Esto además del Norwegian Epic, que llegará en diciembre y algunos barcos de líneas de lujo, sujeto a que confirmen sus itinerarios, todos ellos por temporada corta o algunas salidas especiales.

Además del cese de operaciones de los cruceros, que cumplirá un año en marzo de 2021, la pandemia ha tenido un efecto contundente en los itinerarios, especialmente en el próximo año. Cuando reinicien, para lo que todavía no hay fecha precisa, esperando la aprobación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), ya se ha confirmado que los primeros viajes serán desde puertos estadounidenses a los que se pueda llegar en automóvil, (destacándose especialmente los de Florida), que no habrá viajes de más de siete días al menos hasta noviembre, y que el regreso será paulatino, con algunos barcos cancelando temporadas completas por todo el 2021.