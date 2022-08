Hay alojamientos que son simplemente hoteles y los hay que son centros vacacionales donde la relajación y el ocio son un estado de ánimo. Entre estos últimos se encuentra Margaritaville Orlando, conveniente a los parques temáticos de Orlando y uno de los resorts de la cadena Margaritaville, inspirada en la popular canción de Jimmy Buffett del mismo nombre. Un sitio donde estamos, como dice la canción, “mordisqueando un bizcocho, mirando el sol hornear a todos esos turistas cubiertos de aceite bronceador, tocando mis seis cuerdas en un columpio en mi porche, oliendo los camarones que están comenzando a hervir…”. En otras palabras, disfrutando de un estado de ánimo de total relajamiento.

Ya desde que el viajero llega al lobby del centro vacacional que ostenta la calificación de Cuatro Estrellas de la AAA, con su ambiente tropical, sabe que se encuentra en un sitio especial y relajante: una gigantesca chancla roja de 13 pies de altura domina el espacio, invitando a todo el que llega a sonreír y ponerse cómodo. Y una araña de luces que despliega más de 300 copas de margaritas, también invita a todos a disfrutar.

Otro toque especial al llegar al resort: un empleado da la bienvenida al viajero con un cóctel gratuito que parece decir que todo está bueno en este paraíso con piscinas estilo lagunas tropicales y ambiente caribeño.

Inaugurado en el 2019, Margaritaville Orlando cuenta con 186 habitaciones y suites equipadas con ventanas del techo al piso para disfrutar de los panoramas del resort y un balcón para uno que otro baño de sol. Hay un spa para masajes y otros servicios relajantes; restaurantes, y adyacente a la propiedad se encuentra un parque acuático.

Además de habitaciones y suites, el resort cuenta con una colección de casas, las Margaritaville Cottages, ofrecidas por Rentyl, para los viajeros que deseen más privacidad y las comodidades de una casa durante las vacaciones -algo muy popular en estos tiempos.

Estas casas, pintadas en colores de helados de frutas tropicales y estilos que recuerdan al ambiente bohemio de Cayo Hueso, cuentan con hasta ocho dormitorios y sus ocupantes gozan de lo mejor de ambos mundos: comodidades de casa incluyendo cocina completa, sala, área para comer, y dormitorios separados (algunas de las casas cuentan con piscina o bañera de hidromasaje, y los huéspedes de todas tienen acceso a las piscinas, spa y otras facilidades y servicios del resort. Entre estos se encuentran dos restaurantes y bares incluyendo el Euphoria Fish House, que toma su nombre del yate de Jimmy Buffett, “Euphoria,” y que es un restaurante con platillos gourmet con énfasis en mariscos y pescados incluyendo sopa de langosta y salmón, pero con excelentes filetes y pollo también para los que prefieran carnes. El Euphoria Fish House Lounge ofrece música en vivo.

Para algo ligero: una hamburguesa o perro caliente y una refrescante margarita (las margaritas, son naturalmente, una especialidad deliciosa del resort) los huéspedes tienen el restaurante y bar informal, Salty Rim Bar & Grill, que también ofrece música en vivo. Y Provisions es un establecimiento que vende emparedados y otras delicias para llevar.

Entre los restaurantes en Sunset Walk se encuentra Estefan’s Kitchen, de la cantante Gloria Estefan, que ofrece su famoso lechón asado con maduros, arroz y frijoles negros al igual que otras especialidades de la cocina cubana al son de música en vivo. (Suministrada)

Pero a la hora de comer, los huéspedes tienen más opciones ya que el distrito Sunset Walk, con una variedad de restaurantes y tiendas se encuentra colindante al resort. Entre los restaurantes en Sunset Walk se encuentra Estefan’s Kitchen, de la cantante Gloria Estefan, que ofrece su famoso lechón asado con maduros, arroz y frijoles negros al igual que otras especialidades de la cocina cubana al son de música en vivo. Sunset Walk también ofrece entretenimiento incluyendo un cine/restaurante y clubes con música en vivo.

Días en una de las casas de Margaritaville Cottages by Rentyl pueden incluir ratos en la piscina tropical del resort, el Fins Up Beach Club, con música y actividades familiares incluyendo artes manuales, y sus arenas blancas y palmeras que le dan ambiente de playa; un paréntesis relajante en el St. Somewhere Spa, que ofrece masajes, tratamientos faciales y otros servicios inspirados en los trópicos; y una divertida visita al H2O Water Park, un parque acuático familiar con deslizaderos, río lento, piscina con oleaje, y otras atracciones incluyendo área de recreo para los chicos que está ubicado adyacente a Margaritaville y que abre de marzo a noviembre. Autobuses gratuítos llevan del resort a los cercanos parques de Walt Disney World, Universal Orlando y SeaWorld Orlando.

Otras opciones de casas para alquilar con acceso a las facilidades de un centro vacacional en Orlando y sus alrededores incluyen Encore Resort at Reunion con casas de cuatro a 13 dormitorios y acceso a facilidades de centro vacacional incluyendo un parque acuático y facilidades para deportes; y el Bear’s Den Resort, con casas de cuatro a ocho dormitorios y acceso a facilidades de centro vacacional incluyendo campos de golf, parque acuático y más.

Mas detalles: Para información sobre Margaritaville Orlando Resort, visita Our Central Florida Getaway | Margaritaville Resort Orlando (margaritavilleresorts.com). Para informes sobre Margaritaville Orlando Cottages by Rentyl, visita Margaritaville Resort Orlando Cottages by Rentyl (margaritavilleresorts.com). Para informes sobre Encore Resort en Reunion, visita Encore Resort | Luxury Vacation Homes Near Disney (encorereunion.com) y para el Bear’s Den Orlando visita The Bear’s Den Resort Orlando | Jack Nicklaus Luxury Vacation Resort (bearsdenorlando.com). Para informes sobre otras propiedades de Rentyl visita a https://rentylresorts.com. Para información sobre Orlando y sus atracciones ve a www.visitorlando.com.