Cada jueves, a las 7:00 de la noche -comenzando desde este 1 de junio- todos los cibernautas podrán vivir una experiencia entretenida, turística y hasta cultural, mientras conocen locaciones y atracciones en el mundo dirigidas a la comunidad LGBTQI+, esto como preámbulo al Mes del Orgullo.

Los creadores y protagonistas de este proyecto son los productores y actores Raymond Gerena y Derek Díaz, quienes orientarán al público, guiarán… ¡y harán de las suyas! -por su estilo irreverente- al presentar sus relatos de viajes que han realizado, a través del podcast @deliciousgayvacations, al que pueden acceder en el canal GW-Cinco Network en YouTube.

Todo comenzó durante la pandemia del Covid-19, específicamente en 2021, cuando el hotel exclusivo para adultos LGBTQI+, Coquí del Mar -único en su clase en Puerto Rico- extendió a la pareja una invitación por una semana para crear contenido para sus redes sociales y convertirse en imán para atraer público de habla hispana.

“Desde ese instante, afortunadamente para nosotros, fue tanta la sensación que provocó que empezaron a llamarnos de diferentes partes del mundo para invitarnos y que hiciéramos contenido de sus hoteles y países, principalmente dirigido a la comunidad LGBTQI+. Nos hemos pasado viajando en los pasados tres años”, explicó Raymond Gerena.

Los esposos reciben desde entonces requerimientos de información de seguidores sobre lugares de interés y atracciones LGBTQI+ ya visitadas... Esto motivó al productor ejecutivo Gabriel Nieves, de GW-Cinco Network, a que les solicitara que crearan un podcast de 30 minutos sobre sus experiencias en los viajes.

El también cantautor Derek Díaz señaló, por su parte, que el podcast @deliciousgayvacations está enfocado en esta comunidad, sin embargo, puede disfrutarlo el público en general que sea de “mente abierta y quiera pasarla bien”. (Al mismo tiempo, comentarán sobre lo que es permitido y no en cada destino).

Derek describió esta experiencia como “enriquecedora al poder visitar lugares gays que uno, probablemente, ni conoce, cuando va a esos países… Ahora poder dejar saber a la gente que existen lugares para uno sentirse libre, cómodo y compartir sin reserva o limitaciones, ¡es súper chulo! Muchísimos hoteles o locaciones a los que nos están invitando son ‘gay friendly’ o con algún distintivo único”.

Igual de impactado se halla Raymond Gerena, quien aseguró que “ha sido de las mejores experiencias, primero, porque me gusta viajar; segundo, soy muy activo y apoyo todo lo de nuestra comunidad; tercero, la cantidad de amistades que he hecho es impresionante, y lo mejor de todo, ¡conoces nuevas culturas, países, lugares! En esta etapa de mi vida he querido tomarlo todo más relax y dedicarme a viajar”.

¡No se confunda! Tanto las aventuras como los placeres en cada viaje serán presentados al estilo único de Raymond y Derek - con jocosidad y picardía- por lo que debe estar listo para cualquier sorpresa o travesura, siendo los primeros en quedar en “shock” los miembros del equipo de producción (que son heterosexuales).

El primer podcast será dedicado a Puerto Rico, resaltando las instalaciones del Hotel Coquí del Mar en Ocean Park.

Pueden escucharlos en formato podcast en su plataforma favorita bajo GW5 Network y nos pueden ver en YouTube en la página de GW5 Network

Puede seguir a Raymond Gerena y Derek Díaz por Instagram, como @deliciousgayvacations.