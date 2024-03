Iglesias europeas que son un “must” visitar

Por la importancia y reconocimiento de esta iglesia luterana, muchos creen que es la catedral de Reikiavik, la capital de Islandia, pero no lo es. Nombrada en honor al compositor de himnos Hallgrimur Petursson, tiene un diseño ultra moderno en su exterior, (se dice que inspirado en los ríos de lava de los volcanes, tan frecuentes en ese país nórdico). Terminada de construir en 1986, es la más grande de Islandia, está en pleno centro de la ciudad y su torre es la más alta de Islandia. Su interior, con diseño limpio y líneas simples, tiene un imponente órgano de tubo y perfecta acústica, por lo que también celebran allí conciertos de música clásica.

Ubicada en Barcelona, la obra maestra fue diseñada por el arquitecto Antonio Gaudí, máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Empezada a construir en el 1882, aún no está terminada, y Gaudí solo pudo ver completado el campanario dedicado al Apóstol Bernabé. Varios arquitectos han continuado la obra, que ya tiene muchas etapas terminadas como las fachadas, incluyendo la del Nacimiento y la cripta del templo, que ya son parte del Patrimonio Mundial de la Unesco. Además ya se han inaugurado las cuatro torres de los Evangelistas, que rodean la torre de Jesús. Junto con la torre de la Virgen María, quedan finalizadas cinco de las seis torres centrales, previendo que finalicen la torre central de Jesús en el 2026.

Tome en cuenta

La mayoría de las iglesias tienen entrada gratuita, pero hay tours guiados, opcionales y por costo adicional. Otras, como la Sagrada Familia, requieren reservación y no venden boletos en la entrada. Si no reserva, no podrá entrar.