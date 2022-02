¿Un hotel o un crucero? En un santiamén, luego de llegar al terminal de abordar y viajar en un “Launch Pod” hacia otra galaxia, se deja atrás el mundo “terrestre” para iniciar el viaje en un crucero simulado, hacia otro destino, en la nave Halcyon.

En ese viaje uno podría encontrarse con personajes de La Resistencia, como Rey y Chewbacca, del Primer Orden, a Kylo Ren, y varios nuevos, como la Capitana Riyola Keevan, líder de la nave, que crea una experiencia única en su clase. Se trata del viaje en el Star Wars Galactic Starcruisers, en Walt Disney World.

El Nuevo Día tuvo un adelanto de esta experiencia que comienza el próximo, martes 1 de marzo . El exclusivo lugar, ubicado en terrenos del parque de Hollywood Studios, en Orlando, Florida, para muchos es conocido como “El Hotel de Star Wars”, pero ofrece una experiencia tan inmersiva que se sentirá que está en otro planeta, y no dentro del complejo de Disney.

“En realidad ni es hotel ni crucero, es una experiencia completa muy diferente, algo que nunca se ha creado en Disney y que estamos inaugurando como parte de nuestra celebración del 50 Aniversario”, dijo Juan Carlos Cardona, del departamento de Mercadeo de la empresa Walt Disney World.

La experiencia, dura dos días y dos noches y se incluye un primer encuentro con los personajes. Luego empiezan las actividades personalizadas previamente seleccionadas por los viajeros.

Estas incluyen aventuras que van desde visita al Puente de Mando, para ayudar a la capitana a defender la nave, hasta conocer aventuras de la tripulación o hacer parte de un intenso y divertido entrenamiento de sables.

Star Wars Galactic Starcruisers en Disney. (Suministrada)

Todas las actividades están incluidas en el programa de viaje, que inicia a la 1:00 p.m., continúa el próximo día completo y concluye entre 9:00 a.m-10:00 a.m. al final del viaje. Como parte de esto, se irá en “excursión terrestre” al parque Hollywood Studios, y al planeta Batuu, donde se visita a Star Wars: Galaxy’s Edge, y se incluye almuerzo.

Matt Martin, de Lucasfilm, explicó que han trabajado juntos por seis años y medio en este proyecto, como parte de décadas de colaboración entre Walt Disney Imagineering y Lucasfilm Ltd.

La entrada discreta al Halcyon. (suministrada)

La historia contada en Star Wars: Galactic Starcruiser encuentra al Halcyon, restaurada, celebrando su 275 aniversario de su viaje inaugural al planeta Batuu, donde hizo su primer viaje.

“En términos de la historia, abordas una nave intergaláctica que funciona como un crucero especial que te lleva a diferentes lugares de la galaxia para interactuar con personajes conectados con Star Wars”, dijo Angélica Sardiña, del equipo de apertura de los Imagineers de Disney. Sardiñas indicó que el viaje se desarrolla entre las películas de “Star Wars: The Last Jedi” and “Star Wars: The Rise of Skywalker.

Las decisiones que haga cada viajero sobre lo que quiere hacer es lo que hará la experiencia diferente para cada uno.

“Aunque hay unas que están dentro del programa regular que serán comunes a todos, siempre y cuando el viajero quiera, como el entrenamiento con los sables, visita al Puente de Mando o la interacción con personajes en el comienzo y cierre de la experiencia, cada persona de la familia puede tener una experiencia distinta ayudando a la Primer Orden o a la Resistencia. Como decides lo que quieres, al final podrías repetir la visita y no tener la misma experiencia”, dijo Sardiña.

Como parte de la experiencia temática, el Halcyon cuenta con 100 cabinas, incluyendo las suites. Desde su ventanal verá otras naves, planetas o estrellas. Equipadas con cama queen, litera doble y cama integrada en la pared, tienen capacidad máxima de cinco pasajeros.

Así luce una de las habitaciones en el llamado "Hotel de Star Wars" en Disney. (Suministrada)

Amanda Luna, Brand Merchandising Manager de Lucas Films, dijo que hay mercancía que se puede pre ordenar, como el vestuario, para tenerlo a tiempo para el viaje, y que todo lo que se vende en la boutique a bordo, es exclusivo y no se puede conseguir en otro lugar. Estos incluyen joyas con temática de Star Wars, tazas, versiones del Halcyon en diferentes materiales y una Magic Band exclusiva.

Manos puertorriqueñas en la comida galáctica

El puertorriqueño Bobby Rivera, chef de Cuisine para Concept Development de Walt Disney World, dijo que estuvieron más de tres años trabajando en el desarrollo del menú. Ellos crearon platillos coloridos y sabrosos inspirados en los personajes de los planetas, que complacieran a niños y adultos.

El chef de Star Wars Galactic Starcruisers en Disney es puertorriqueño. (Suministrada)

Oriundo de Carolina, y con más de 15 años en la empresa, explicó que el desayuno y el almuerzo serán estilo bufés, y la cena será una experiencia distinta cada noche, con dos turnos fijos para escoger.

“Entre las opciones de desayuno y almuerzo tenemos choripán, pastelón de papas asada con tocino caramelizado, burrata con tomate, costillas de cerdo, pescados, brownie galáctico y pizzas hechas al momento”, indicó.

Rivera dijo que la primera noche hay una cena show y comida para compartir que incluye panecillos, bao de pollo, de vegetales y de carne, camarones con salsa de langosta, arroz verde, y el filete de res con “papas moonrock”. También crearon variedad de cócteles con y sin alcohol.

Los precios comienzan desde $4,809 para dos personas, $5,299 para tres o $5,999 para cuatro.

Incluyen comida y bebida durante los dos días y dos noches, (bebidas alcohólicas y cócteles especiales no están incluidos), las actividades, entrada al parque de Hollywood Studios por un día, y la “excursión planetaria” a Star Wars: Galaxy’s Edge, con comida. Además estacionamiento y Magic Band. Al reservar puede coordinar sus experiencias en el app Play Disney Parks, y una vez en su cabina, el androide D3-09 siempre estará disponible allí