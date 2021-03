El cielo nublado que se ha cernido sobre el panorama del turismo mundial, parece irse aclarando y poco a poco, se han ido asomando rayos de sol para el mundo de los viajes. Pero la esperada reapertura total luego de declararse la pandemia del coronavirus en marzo de 2020, no tiene fecha aún. Líderes locales entrevistados coincidieron en el optimismo y en que hay entusiasmo de los viajeros, pero también en que falta tiempo para una recuperación total.

“Me siento optimista en que en el otoño veremos el comienzo de la recuperación. Esto incluye no solo el acceso aéreo y marítimo de turistas a Puerto Rico, sino de locales viajando fuera de la isla”, dijo Daphne Barbeito, gerente general de Cruceros To Go. Mientras tanto, destaca que se verán viajes a Estados Unidos, incluyendo muchas reuniones familiares. “Todavía no hay la confianza para hacer viajes largos, pero el temor a viajar por el COVID se ha ido disipando por el aumento en la vacunación”, explicó.

Por su parte Jorge Ponsa, presidente de Travel Planners y dueño de franquicia Expedia Centro de Cruceros, confirmó que están viendo un gran entusiasmo cada día por clientes investigando y planificando vacaciones. “Aunque hemos visto un aumento para viajes en el 2021, todavía hay una especie de compás de espera, a ver qué pasa en estos próximos meses; la mayoría está reservando para el 2022”, indicó. Ponsa destacó que para el próximo año tienen gran demanda destinos como Alaska, el Báltico y cruceros de río por Europa, para lo que tiene salidas grupales que han tenido gran acogida, y ya hay más de la mitad reservada.

Sin embargo, destinos como México se han vendido “extraordinariamente bien” para este verano, al extremo, que uno de los productos más exitosos en venta de su agencia, el Hotel Xcaret, tiene muchas fechas casi completamente vendidas. “También hay mucha demanda por Punta Cana, que junto a México prácticamente se han mantenido abiertos y ya tienen experiencia como destinos en tiempos pandémicos”.

Para el experto falta tiempo para que los cruceros se recuperen, pero lo harán. “Antes de la pandemia se comentaba su extrema higiene, cuando no se hablaba de ‘hand sanitizer’, ya los cruceros lo tenían de moda. Los fans de cruceros estarán ansiosos de volver a navegar, aunque estimo que empezarán en otoño”.

Para Doris Martínez, directora de Ventas y Mercadeo de A&A Tours, el panorama va dirigido a la recuperación pero todavía está muy vulnerable, por lo que predice que de octubre en adelante podríamos ver la esperada reanudación.

Su empresa ya ha visto bastante entusiasmo para destinos como México (Cancún, Riviera Maya, Tulum) República Dominicana, Florida, Utah, Denver, Orlando y los Parques Nacionales, han tenido gran interés. “Vemos un incremento en reservaciones y nos alegra, pero son especialmente para el 2022 y hasta para el 2023”.

Martínez contestó en la afirmativa en cuanto a si ve aumento en los precios y destacó que siempre el factor precio con mejor valor agregado tendrá preferencia; “sin embargo, vemos una tendencia al disfrute de unas muy buenas y merecidas vacaciones, velando por los gastos pero explorando mejores alternativas”, dijo.

El verano podría estar mucho mejor

Así lo piensa Manuel Franceschini, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Agencias de Viajes, APAV, que incluso ve una posible reanudación de los cruceros alrededor de junio y un verano “muy bueno”. “La gente quiere viajar, y eso se nota en los aeropuertos, porque va aumentando la confianza del viajero y reabriéndose tanto los destinos como los servicios”, dijo. Al momento de hacer estas expresiones estaba en Las Vegas, donde se abrirán esta semana atracciones y se ofrecerán conciertos, con medidas de seguridad.

Franceschini destacó que hay destinos a la delantera en las medidas que han tomado para seguir recibiendo viajeros, como México y Punta Cana. “México está ofreciendo pruebas de COVID-19 en las mismas hospederías y en República Dominicana hay un seguro de salud gratuito, con lo que se han derribado dos de las dificultades que enfrentan los viajeros”, dijo el también propietario de Travel Plus en Ponce.

El “despertar” tardará

Para Ángel Alverio, presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana de Asesores de Viajes (ASTA), aunque la gente está desesperada por viajar, todavía hay incertidumbre, que impactará el verano. “Esto será por etapas, veo un adelanto ya para otoño, incluso en los cruceros, y ya un buen comienzo en invierno, pero es un proceso que tomará tiempo, y en el caso de los barcos hasta años en volver a la normalidad”, dijo, Alverio quien es agente general de Ventas (GSA) en Puerto Rico de Avis y Budget Rent A Car.

Indicó que los viajes internacionales también necesitarán tiempo para regularizarse por los destinos cerrados y los rebrotes recientes en países europeos. “Se viajará a destinos estadounidenses, especialmente a lugares de espacios abiertos, como los Parques Nacionales y seguirá la tendencia de aumento en los alquileres de auto, porque la gente preferirá conducir en vez de usar transporte terrestre compartido, una demanda que ha provocado ya aumento en los precios”, comentó. “Es un proceso de oferta y demanda, también los viajes subirán. Por eso es importante reservar temprano, con los precios de ahora”.

Puerto Rico está listo para el turismo pero hay que tomar medidas

Los líderes entrevistados coinciden en que la oleada de sucesos violentos que han provocado muchos turistas que están llegando a la isla debe detenerse, pero la solución no es impedir la entrada o cancelar la promoción como destino.

“Si hay un destino que considero listo para recibir turistas, es Puerto Rico. Los hoteles y paradores, también lo están. No se puede detener la promoción de la isla, porque políticamente hablando, sería otro error. El gobierno tiene que entrar en una campaña de orientación y tener estrategias, quizás como la que hubo en algún momento, de la Policía Turística”, dijo Alverio.

Para Barbeito el tema del turista que nos visita en estos días no es nuevo. “Lo vemos más evidente porque no hemos tenido las temporadas donde los precios suben, hemos estado en temporada baja todo el año. Lamentablemente no tenemos el control de los Centros de Control de Enfermedades (CDC), del aeropuerto o de tomar nuestras propias decisiones sobre política de COVID-19 a extranjeros o al menos no se ha querido ejercer. Sabíamos que la cuarentena obligatoria no iba a funcionar”, dijo. “Una reapertura es necesaria para levantar la demanda, lo que traerá precios más altos y un mercado nivelado, promoviéndonos al turista que queremos traer”.

Para Franceschini, Puerto Rico podría tener una mejor capacidad de recepción de clientes porque hay muchos destinos cerrados. “La Compañía de Turismo tiene que aprovechar el tiempo, este es el momento de la gente viajar a Puerto Rico”. El entiende que aunque no se tienen alternativas para escoger los turistas que nos visitan, sí el gobierno debe aplicar las leyes y tomar las medidas necesarias para la seguridad de todos. “Eso lo hacen todos los destinos”.

