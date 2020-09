View this post on Instagram

@gustazos.puertorico @gustazos ya tiene disponible la oferta! @bacardipr @bacardi Presenta: Charlie Aponte desde tu balcón! @sanjuanmarriottresort ¡Que viva la Salsa! https://www.gustazos.com/deals/Hotels_marriott19 #charlieaponte #salsa #pamigente #live #envivo #bacardi