Dallas- José Juan Barea anotó 20 puntos con un canasto de tres puntos clave que ayudó a Dallas a tener control del cuarto parcial para vencer el sábado 1113-104 a los Celtics de Boston.

Fue el sexto triunfo seguido de Dallas como local.

JJ Barea drops 20 PTS and hands out 8 AST off the bench to help the @dallasmavs beat BOS! #MFFL pic.twitter.com/xqfI5E1LBn