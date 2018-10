Shenzhen, China - Luka Doncic anotó 15 puntos, el puertorriqueño José Juan Barea añadió 14 tantos, y los Mavericks de Dallas derrotaron esta mañana a los 76ers de Filadelfia para igualar la serie de partidos de ambos equipos en los Juegos de China de la NBA.

Barea, en su segundo partido de la pretemporada, registró, además, dos asistencias, un rebote y un robo de balón. Jugó 19 minutos saliendo del banco y tiró de 9-5 de campo, incluyendo de 3-1 desde la línea de tres.

Para el boricua fue una mejoría en comparación a su primer juego en China el pasado viernes, en el que también jugó 19 minutos pero terminó con cuatro puntos, todos desde la línea de tiros libres. En ese juego, no obstante, logró nueve asistencias en la derrota de los Mavs, 120-114.

El novato Doncic, por su parte, ha dejado una buena impresión en sus primeros tres partidos de pretemporada, en los que promedió 14 puntos y 5.3 rebotes en 28.7 minutos por juego.

Los Mavericks ahora viajarán de regreso a Estados Unidos y cerrarán su pretemporada el viernes cuando reciban a los Hornets de Charlotte. Dallas abre la temporada regular el 17 de octubre con visita a los Suns de Phoenix.

??: Mavs split their China games with the @Sixers after a 115-112 win in Shenzhen! @luka7doncic put up 15pts as @jjbareapr had 14pts off the bench!



??RECAP: https://t.co/dXeQM2ggyj

??GALLERY: https://t.co/XuhsXwNVNP pic.twitter.com/ifCa8Y4UuP