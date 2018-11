Los Ángeles — LeBron James anotó 26 puntos y metió la canasta ganadora en los últimos segundos, llevando a los Lakers de Los Ángeles a una victoria por 107-106 sobre los Hawks de Atlanta el domingo por la noche.

Según ESPN, este fue el primer donqueo ganador que James anota en su carrera durante el minuto final de un partido.

This was LeBron James' first career game-winning dunk in the final minute of a game ... ever ?? pic.twitter.com/Ymy2M5ZF6P