Benito Santiago, Justin Reyes e Isaac Sosa encabezan un grupo de destacados canasteros en la actual temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con credenciales para formar parte del Equipo Nacional alterno que jugará en los Juegos Panamericanos de Lima este verano.

De hecho, Santiago, alero estelar de los Vaqueros de Bayamón, ya tuvo una comunicación con la Federación de Baloncesto local, informó ayer su dirigente, Nelson Colón. “Entiendo que lo están considerando. La posibilidad de que pueda ser parte de ese equipo es grande ”, indicó Colón a El Nuevo Día.

Debido a la cercanía de la celebración de la justa regional —del 26 de julio al 11 de agosto— al Mundial de Baloncesto con sede en China con fecha de inicio el 31 de agosto, el programa nacional optará por utilizar un equipo B en Lima, para darle espacio a los jugadores de la principal escuadra a viajar al continente asiático con miras a prepararse en fogueos.

Y Santiago parece ir ganando un espacio en el combinado para los Panamericanos. Santiago, de 29 años, atraviesa por su mejor temporada en el BSN, duplicando su porcentaje de puntos a 20.7 con 4.1 rebotes en 17 partidos contrario a los 7.2 unidades que promedió en 25 juegos en 2017.

“Pienso que su mejoría habla por sí sola. A veces, no es lo que uno diga, es lo que puedas hacer. Creo que él es una de las personas que habla poco y deja que su juego hable por sí solo. Ha sido consistente desde el día uno. Es un buen muchacho. Está madurando como jugador, como persona, como papá y eso se traduce en el juego. Esta era su oportunidad de ponerse en el mapa y lo ha aprovechado todo”, indicó Colón en referencia de su jugador estrella.

Espectacular Sosa

Además de Santiago, Sosa, también de 29 años, ha sido la bujía de los Atléticos de San Germán para que el “Monstruo Anaranjado” se mantenga a flote en la campaña. En 18 partidos, el escolta tiene media de 20.2 puntos para ser el tercer mejor anotador del torneo, duplicando también la actuación del año pasado, temporada que terminó con promedio de 10.0 en 28 juegos.

Su desempeño muy bien podría abrirle la puerta para volver al programa. “Eso no me toca a mí, le toca al cuerpo técnico (nacional) pero definitivamente ha tenido una gran temporada. Le dimos la confianza y está haciendo un sinnúmero de cosas que antes no había hecho. Estamos apostando a sus cualidades, a sus fortalezas y lo está haciendo muy bien. Si termina bien podría ser un candidato como otros más”, expresó David Rosario, dirigente de los Atléticos.

En la mira Reyes y Tejada

Fuera de Santiago y Sosa, experimentados en el BSN, los novatos colegiales Justin Reyes y Lance Tejada podrían colarse en la convocatoria.

A pesar de que suman pocos partidos esta temporada, Reyes, en especial, ha tenido un impacto de inmediato con los Indios de Mayagüez.

“Es un jugador explosivo, con mucha energía, que acepta los retos. Se está disfrutando el momento. Es impresionante. No cabe la menor duda (de que lo convocarán). Le haría bien ese tacto, ese calor del baloncesto FIBA en su cuerpo. Todavía hay que amarrarlo en este tipo de juego porque viene de la G-League”, opinó Tony Ruiz, dirigente de los Indios.

La primera selección de los Indios en el pasado sorteo de jugadores de nuevo ingreso, de 24 años, jugó cuatro años en St. Thomas Aquina. Este año, jugó con los Salt Lake City Stars, quinteto afiliado al Jazz.

En cinco juegos con la tribu mayagüezana, el alero tiene promedios de 16.5 puntos y 5.5 rebotes.

Sobre Tejada, Rosario señaló que es muy pronto para definirlo como un jugador con calibre para jugar en la Selección. “Es joven. Acaba de llegar de colegio. Hay que verlo más allá. Sabemos que tiene un buen 'pedigree' de trespuntista. Tiene que probarse en otras partes del juego. Eso lo veremos en los próximos juegos”, sostuvo Rosario.

En su primer juego en el BSN contra los Piratas de Quebradillas, Tejada, egresado de la Universidad de Lehigh en Pensilvania, tuvo 11 puntos en 24:43 minutos.

Otros candidatos

Para recibir el llamado y formar parte del quinteto patrio en los Panamericanos, los técnicos también mencionaron al armador Tjader Fernández, de los Cariduros de Fajardo, así como al centro de los Cariduros, Matt López, al nuevo base de los Capitanes de Arecibo, Jezreel de Jesús, y al escolta de los Piratas, Mike Rosario.