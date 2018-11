Carmelo Anthony podría tener sus horas contadas con los Rockets de Houston, quienes evalúan dejar libre al canastero de ascendencia puertorriqueña.

Según el periodista Marc Stein, de The New York Times, los Rockets le informaron a Anthony “que su corto tiempo con el equipo podría terminar pronto”. Anthony no está en uniforme para el partido de esta noche ante los Pacers de Indiana “por una enfermedad”, informó el equipo.

Sin embargo, tras la publicación del reporte, el gerente general de los Rockets, Daryl Morey, enfatizó que Anthony sí está enfermo y que su ausencia ante Indiana no se debe a que el equipo vaya a cortarlo próximamente.

"Es muy injusto que haya esta especulación con una persona", dijo Morey.

Anthony, de 34 años, está en su primera temporada con los Rockets tras militar la pasada campaña con el Thunder de Oklahoma City. Tras 10 partidos, tiene los promedios más bajos de su carrera en puntos (13.4), rebotes (5.4) y asistencias (0.5). Está jugando una media de 29.4 minutos por desafío.

Mientras, los Rockets tampoco han gozado de un gran arranque. Houston entra a la acción del domingo con record de 4-7 y la duodécima posición en la Conferencia del Oeste. Los Rockets iniciaron a esta temporada como uno de los favoritos para desbancar a los campeones defensores Warriors de Golden State.

El año pasado, los Rockets estuvieron a una victoria de eliminar a los Warriors en la final de la Conferencia del Oeste, pero perdieron en siete juegos.

Anthony firmó con Houston luego de pasar una temporada con el Thunder donde tampoco pudo generar química con Russell Westbrook y Paul George. El Thunder no cumplió expectativas y se eliminó en la primera ronda ante el Jazz de Utah, lo que desencadenó en la salida de Anthony.