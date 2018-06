La Habana, Cuba - Cuba condenó este jueves una resolución contra Venezuela aprobada en la edición 48 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), por considerarla una intromisión en los asuntos internos de ese país sudamericano, su principal socio en América Latina.

“Dicha decisión contraviene el derecho internacional y la estricta observancia de los principios de la Carta de Naciones Unidas, entre estos, el respeto a la libre determinación”, dijo el director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eugenio Martínez.

“La resolución adoptada no contribuye al diálogo en Venezuela”, agregó el funcionario, quien recordó que las presiones ejercidas por varios miembros de la OEA impidieron alcanzar un acuerdo entre el gobierno y la oposición.

“El gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad moral como no la tiene la desprestigiada Organización de Estados Americanos para brindar lecciones de democracia y derechos humanos”, manifestó Martínez en conferencia de prensa, quien destacó que la posición de “un numeroso grupo de países que dignamente no se prestaron para apoyar esta resolución”.