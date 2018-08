Bahamas, Costa Rica y México serán los primeros tres equipos a los que se enfrentará el Equipo Nacional de baloncesto en el Torneo Centrobasket Femenino que se celebrará del 20 al 24 de agosto en el coliseo Juan Aubín Cruz de Manatí.

El torneo ofrecerá cuatro espacios para el Americup 2019.

Sobre el primer rival, el dirigente Jerry Batista indicó que las boricuas deben comenzar con el pie correcto en lo que espera sea la consecución del oro.

“Hemos visto a Bahamas. Ya lo tenemos ‘scouteado’ y todo. Es un equipo que si hacemos lo que se supone hagamos, no debemos tener problemas en dominar”, indicó ayer Batista durante la presentación de las 12 jugadoras que representarán a la isla en el torneo regional.

“Siempre he dicho que no hay nada mejor que representar a su patria. No hay nada mejor que representar a nuestro país que haciéndolo en casa. No hay nada mejor que aspirar a esa medalla con el aliento de nuestra fanaticada”, añadió Batista.

El Centrobasket, además, servirá como preámbulo a la primera participación de la isla en un Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino adulto, que se jugará en Tenerife, España, a partir del 6 de septiembre.

“Como yo veo las cosas, este torneo (Centrobasket) es mucho más importante que el Mundial como tal. ¿Por qué? Porque este es el torneo de la región de nosotros y este es un torneo donde nosotros tenemos aspiraciones reales de ganar”.

Puerto Rico jugará en el Grupo B junto con Bahamas, Costa Rica y México. En el Grupo A figuran Guatemala, Cuba, y República Dominicana.

Para Mari Plácido, quien debutó con el uniforme de Puerto Rico en el Mundial Sub-19 del 2005, las boricuas deberán salir a jugar con la misma intensidad, indistintamente del oponente del día.

“No podemos descartar a ninguno de los equipos. Todos los equipos vienen a jugar. Nosotras vamos a salir a jugar duro. Aquí no hay enemigos pequeños. Hay que salir a jugar duro los 40 minutos”, indicó la fogosa delantera, que se mostró en cierta medida sorprendida con su longevidad con el Equipo Nacional.

“Es la tercera vez que tengo la oportunidad de jugar en Puerto Rico (el Centrobasket y los Juegos Centroamericanos y del Caribe ambos en el 2010 fueron los primeros). Nuevamente se me da la oportunidad de representar a mi islita”, agregó. “Es un orgullo. No tenía en mis planes que iba a estar hasta ahora. El sábado cumplo 31 añitos. Ha sido una bendición representar y dar un poquito de orgullo a mi islita y hacer lo más que me gusta, que es jugar baloncesto”.

Además de Plácido, la escuadra cuenta con otras 10 canasteras que obtuvieron medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla: Pamela Rosado —capitana de la escuadra—, Michelle González, Yolanda Jones, Allison Gibson, Dayshalee Salamán, Tayra Meléndez, Isalys Quiñones, Ashley Pérez, Jazmon Gwathmey y Anushka Maldonado. Jennifer O’Neill ocupará el espacio de India Pagán en el roster.

Los partidos dePuerto Rico serán a las 6:30 p.m. para que puedan ser televisados por WAPA2, que también transmitirá los encuentros de postemporada del BSN en esos días.