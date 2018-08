Aguadilla - La jueza Aixa Rosado Pietri, del Tribunal Municipal de Aguadilla, determinó no causa para llevar a juicio al baloncelista Walter Hodge por el caso de violencia de género que pesaba en su contra.

Sin embargo, la fiscal Zuleima Méndez anunció que solicitará una vista en alzada, la cual fue calendarizada para el próximo 20 de septiembre.

En la sala 103, la jueza Rosado Pietri dio paso a la vista preliminar y el Ministerio Público sentó a declarar a la exesposa de Hodge y supuesta víctima de un incidente violento que fue reportado el 7 de septiembre de 2017 en la residencia de la pareja.

La joven manifestó en repetidas ocasiones que no tenía interés de continuar con el caso en contra de Hodge, padre de sus hijos. Sin embargo, la jueza le aclaró que, por tratarse de un caso criminal, el interés de seguir adelante con la acusación es del pueblo de Puerto Rico, no de ella, por lo que le instruyó a contestar las preguntas de la fiscal. La testigo, sin embargo, respondió con evasivas, por lo que fue declarada testigo hostil.

La fiscal intentó que la mujer siguiera su línea de preguntas y hasta le enseñó fotos que fueron tomadas el día que llegó al cuartel de la Policía para denunciar la supuesta agresión y que mostraban las marcas en su cuerpo, pero la joven nunca admitió que la persona de las fotos era ella. Incluso, se le preguntó directamente si alguna persona le había ofrecido algo a cambio de no declarar, a la que la testigo respondió que no. También indagó si el desinterés por seguir el caso surgió luego de una vista por pensión alimentaria que se celebró recientemente, y la joven también declaró en negativa.

La fiscalía también trajo como testigo al agente César Ortiz, de la división de Violencia Doméstica de la región de Aguadilla, quien investigó el caso y declaró que la supuesta víctima había llegado al cuartel de Isabela para denunciar que el canastero la había agarrado por el cuello y agredido en medio de una pelea, pero en su contrainterrogatorio, los abogados de Hodge lo confrontaron con otra declaración jurada de la supuesta víctima en la que la joven aseguraba que “era mentira” que Hodge la había agredido.

Luego de escuchar las partes, la jueza Rosado Pietri anunció su determinación de no causa. De igual forma, le devolvió el pasaporte a Hodge, pero le advirtió que debe presentarse el 20 de septiembre en la vista en alzada. De lo contrario, se exponía a una orden de arresto en su contra.

“La determinación de no causa es la que esperábamos, máxime cuando comparecemos al primer señalamiento y se nos entregó una declaración jurada donde se exculpa a nuestro cliente del único cargo que sele imputa. Estamos satisfechos con la determinación”, sostuvo el licenciado Ortiz Declet.

Las partes ya habían salido de sala y Hodge se preparaba para reunirse con sus familiares fuera del tribunal cuando fueron llamados nuevamente a sala. La fiscal Méndez anunció su interés de ir en alzada, por lo que la jueza la señaló para el 20 de septiembre próximo sujeto a que el Ministerio Público someta formalmente y por escrito la petición.

“Entiendo que es un caso meritorio para que se lleve a una vista preliminar en alzada. La realidad es que la señora declaró a mí y al agente sobre los hechos que ocurrieron el 7 de septiembre del año pasado y claramente se ve que la señora fue instruida a no declarar, que hay unos intereses envueltos por los que no quiere declarar, pero el Ministerio Público tiene una responsabilidad de salvaguardar los derechos de esta parte perjudicada y ante ese deber ministerial, tengo que ir en alzada”, manifestó la fiscal Méndez al concluir el señalamiento.

A Hodge le sometieron cargos en ausencia por el Artículo 3.2 D de la Ley 54 de Violencia Doméstica por supuestamente agredir a su esposa en su residencia en Isabela y en presencia de un menor. El canastero fue arrestado el pasado 26 de mayo a su llegada a la Isla procedente de Nueva York, pero fue dejado en libertad bajo fianza, aunque se le retiró el pasaporte.

“Contento” Walter Hodge

A su salida del tribunal, Hodge se abrazó con varios familiares que lo acompañaron durante este proceso y agradeció personalmente a los licenciados Rivera Martínez y Ortiz Declet.

“Contento con el trabajo que hicieron mis abogados desde que llegamos aquí. Creo que las pruebas estaban ahí. Y nada, vamos a seguir trabajando y sustentando a mis hijos, que es lo más importante”, manifestó Hodge.

“Obviamente siempre piensas un poco en el proceso judicial, pero desde que llegué a Puerto Rico, lo dejé todo en manos de mis abogados y yo me mantuve enfocado en el baloncesto y en mis hijos”, subrayó.

La determinación de la jueza de devolverle el pasaporte le devolvió la tranquilidad a Hodge, quien no podía salir de la isla y tampoco contemplar ofertas de empleo en el exterior hasta tanto no se resolviera el caso.

“Bien contento con eso porque ya tengo dos o tres ofertas para trabajar, pero no había hecho nada porque no sabía cuándo se me iba a devolver el pasaporte”, apuntó Hodge, quien se encuentra inmerso en la serie postemporada del Baloncesto Superior Nacional con los Capitanes de Arecibo.

“Quiero esperar un poco. Quiero quedarme por lo menos un mes en Puerto Rico y dedicarle un poco de tiempo a mis hijos, ya que el año pasado no tuve la oportunidad de estar con ellos mucho tiempo y obviamente descansar de la temporada larga. Luego, si Dios quiere, regresaré a Europa o a Medio Oriente”, sentenció.