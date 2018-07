Phoenix— Devin Booker, el base anotador que está en el centro de los planes de remodelación de Phoenix, firmó el sábado un contrato por cinco años y un máximo de 158 millones de dólares con los Suns.

Booker, de 21 años, tuiteó una foto en la que aparecía sonriendo mientras firmaba el acuerdo el sábado en la noche, poco antes del anuncio oficial de los Suns.

I am humbled & honored to commit to the Suns organization long term. I loved calling Phoenix home the last 3 seasons as this team & community are special to me. Thank you to the Suns for drafting me and believing in me. I look forward to the future & pursuing a title as a Sun. pic.twitter.com/AHRaraPww6