Oakland— Kevin Durant firmó 28 puntos con 11 asistencias, Quinn Cook coló 27 puntos en lugar del lesionado Stephen Curry y los Warriors de Golden State volvieron a marcar distancia en el tercer cuarto para derrotar el sábado 116-100 a los Nets de Brooklyn.

