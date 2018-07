Lance Stephenson se unirá a su antagonista LeBron James en Los Ángeles. JaVale Mcgee, dos veces campeón con los Warriors, hará lo mismo.

Stephenson llegó a un acuerdo con los Lakers el domingo, anunció su agencia, Priority Sports, en Twitter. El anuncio vino hora después de que James decidiera unirse a los Lakers.

Lance is on his way to LA! Congrats to @StephensonLance and the @Lakers!