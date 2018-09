Miami— Dwyane Wade miró hacia la cámara, parado en el medio de un cuarto oscuro, y habló por 10 minutos. Titubeó con sus palabras en ocasiones, sin poder controlar sus emociones. Sollozó.

Y, finalmente, tomó la decisión más difícil de su vida.

Un año más.

El retiro tendrá que esperar un poco más para Wade, quien anunció el domingo en un vídeo grabado más temprano que regresará para su decimosexta y última temporada de la NBA con el Heat de Miami. El canastero pasó los últimos cuatro meses evaluando sus opciones. Su retiro, hasta hace unos días, era una posibilidad real en su mente.

"Siempre he hecho las cosas a mi manera", dijo Wade, quien espera firmar un contrato de un año y $2.4 millones con el Heat esta semana.

"Ya sean buenas o sean malas, he llegado hasta aquí porque he hecho las cosas de la manera que siento sean correctas para mí y para mi familia. Y lo que siento es correcto...siento que es correcto preguntarle a ustedes que me acompañen para un último baile, por una temporada más. Esto es todo. Le he dado a este juego todo lo que tengo, y estoy feliz por eso, y lo voy a dar todo por una temporada más, todo lo que me queda"

Wade, de 36 años, es el líder de Miami en puntos, asistencias, balones robados y minutos jugados en la historia de la franquicia. Su estatus era una enorme interrogante este verano, especialmente cuando resta una semana para el inicio del campamento de entrenamiento. Miami había firmado a 19 jugadores para el campamento, a uno del máximo que se permite en la pretemporada, y no estuvo en duda por qué dejaron el espacio abierto.