Miami — El astro del Heat de Miami Dwyane Wade y su esposa, la actriz Gabrielle Union-Wade, anunciaron el nacimiento de su primer bebé, una niña.

La pareja dio la noticia el jueves. La bebé nació el miércoles por medio de una madre sustituta.

Es el primer hijo de la pareja. Sin embargo, Wade tenía ya tres hijos y el matrimonio se ha hecho responsable por el cuidado de uno de sus sobrinos.

We are sleepless and delirious but so excited to share that, our miracle baby, arrived last night via surrogate and 11/7 will forever be etched in our hearts as the most loveliest of all the lovely days. Welcome to the party sweet girl! #onelastdance @itsgabrielleu ?? ?? ?? pic.twitter.com/JudAeQlbJ7