El dirigente del Equipo Nacional de Balonces, Eddie Casiano, anunció hoy sorpresivamente su renuncia al puesto de dirigente de los Santeros de Aguada del Baloncesto Superior Nacional(BSN).

Casiano utilizó su cuenta de Twitter para hacer el anuncio, en momentos en que el equipo de los Santeros se encuentran en una mala racha aunque con opciones de clasificar aún a la postemporada.

"RENUNCIA- No ha sido una decisión fácil la de renunciar a mi puesto de Head Coach en los Santeros de Aguada del @bsnpr. Por los pasados años, he dirigido sin parar en esta Liga con mucha pasión y dedicación, a pesar de tener compromisos afuera y con la Selección", escribió Casiano en uno de varios tuits en su cuenta.

"Sin embargo, estoy convencido que un cambio de ruta es lo mejor para mantenerme centrado y enfocado en continuar aportando al baloncesto en PR. Me espera un itinerario cargado de compromisos con la Selección Adulta ya sea en las ventanas, los Centroamericanos...", agregó. "...y con todo lo que Dios ponga en mi camino. Agradezco a aquellos jugadores que me apoyaron siempre y a los fans verdaderos de Aguada por estar ahí. Una nueva etapa me espera".

Bajo su mando, este año los Santeros juegan para 13-17 y ocupan la sexta y última posición clasificatoria a la postemporada, cuando faltan unos seis partidos de la fase regular. Los Santeros vienen de perder 89-83 con los Atléticos este pasado lunes, en un partido crucial pues permitió a San Germán acercarse a un solo partido de Aguada.

Aunque no está clara la razón para su salida, más allá de lo expresado en su escrito, Casiano sí dejó ver su malestar hace dos días, específicamente con un sector de la fanaticada. En particular denunció que un aficionado lo insultó. En ese momento hizo también de su cuenta de Twitter para escribir un extenso escrito segmentado en varios tuits.

"DESAHOGO- La profesión del coach es una de las más injustas hoy en día. El coach es la persona responsable de orquestar un grupo de jugadores que tienen diferentes personalidades y vienen algunos de otras culturas, para ponerlos a pensar en la misma meta que es ganar, educar", escribió la noche del 16 de julio.

"Entiendo que para llegar a esa meta hay que caminar mucho, y para tener algún éxito en el baloncesto, hay que respetarse a uno mismo primero, para luego poder respetar a lo demás. Tienes que tener disciplina y ser consciente que eres privilegiado de poder jugar o vivir del deporte. En mi caso, como coach, uno vive sintiendo las vibras (buenas o malas) de todo el mundo. Cuando ganas, todos se apuntan la victoria, y cuando pierdes, que es la peor parte porque saben que la derrota es huérfana, nadie la reclama. Solo al coach se la archivan en su récord".

"Anoche en el juego, un insulto de un fanático diciéndome cómo debo dirigir, y faltándome el respeto, sin saber ni entender el porqué de las cosas, me sacó de onda", reconoció Casiano. "Ahora entiendo por qué Sergio Hernández siempre me dice que dirigir en los torneos nacionales es difícil cuando eres coach nacional. Los insultos, los gritos y faltas de respetos son la orden del día. Irónico que ocurra a sólo dos semanas de ganar un juego grande en mi tierra", escribió refiriéndose al triunfo sobre México en el Coliseo Roberto Clemente, el 1 de julio, en el cierre de la primera ronda de ventanas clasificatorias al Mundial de 2019.

"A todos mis colegas que pasan por situaciones como estas o peores, y que siguen tratando día a día de sobrevivir en este ambiente del básquet, mis respetos siempre. LOS COACHES TAMBIÉN SOMOS HUMANOS", concluyó.

Casiano guió el pasado año a los Santeros al primer lugar del BSN durante la temporada regular, al concluir con récord de 25-11. Pero por segunda campaña al hilo el equipo se quedó a un paso de avanzar a la final por el campeonato. Este año el equipo no las ha tenido todas consigo, en un torneo que ha sido de altibajos para gran parte de los clubes, y en el que solo están participando ocho quintetos, por lo que este año solo clasificarán a los playoffs dos equipos menos que lo usual.