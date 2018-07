El dirigente nacional dijo que fue una “victoria de equipo” el triunfo sobre México de este domingo que clasificó a Puerto Rico a la segunda ronda de eliminatorias para la Copa Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) como el segundo lugar en el Grupo C.

“Todo el mundo aportó”, dijo un contento y jovial dirigente nacional, Eddie Casiano, en conferencia de prensa pos la victoria 84-79 este domingo en el coliseo Roberto Clemente.

“Buena victoria. Se crecieron los muchachos a la hora de la verdad, Un equipo altamente criticado por el poco tiempo y porque no nos vimos bien ante Cuba. Nos unimos”, también dijo Casiano.

Casiano habló de David Huertas, quien comenzó el partido tirando de 5-4 de tres puntos y ayudó a que Puerto Rico dominara 25-18 el primer parcial y metiera al público del Clemente dentro del partido que decidió las posiciones en el Grupo C.

“Es la primera vez que Huertas está en forma en estas ventanas. Nos tenía loco a Barea (José Juan) y a mí, diciéndonos ‘estoy ready, estoy ready’. Al verlo así y metiendo la bola, pues había que irse detrás de él”, dijo.

Casiano también habló de Ricky Sánchez, quien también ayudó a que el público se metiera en el partido con un canasto que le hizo a Gustavo Ayón posterior a un choque que ambos tuvieron en el lado ofensivo de México.

“Tuvo un gran partido. Jamás había visto que el público lo aplaudiera”, dijo Casiano.

Mientras, José Juan Barea dijo que el público de Puerto Rico le hizo vivir una experiencia que comparó con la final de la NBA que jugó con los Mavericks de Dallas.

“He jugado en finales de la NBA y esta experiencia de jugar en Puerto Rico es especial”, dijo Barea.

El público del Clemente apoyó a la Selección en todo el partido, pero sobretodo en el cuarto parcial, cuando una falta personal y otra técnica a Huertas llevó a México a la línea de tiros libres y con la oportunidad de acercar a los visitantes a 81-76 con 3:11.

Juan Toscano fue a cobrar ante un coliseo Clemente que elevó su nivel de hostilidad al máximo y falló los tres intentos para privar a México de regresar a juego y darle a los boricua una razón más para cerrar el partido.

“Estar claro que jugar en casa (de Puerto Rico) es duro. Hay jugadores que no están acostumbrados. El ambiente ha pesado”, confesó el dirigente de México, Iván Deniz.

La segunda ronda de las ventanas clasificatorias será en septiembre, cuando Puerto Rico recibe en Panamá y visita a Argentina.

Puerto Rico cerró arriba sobre México la primera mitad, que finalizó 44-39. México empató 54-54 en el tercer periodo, pero Gian Clavell le dio un respiro a los boricuas con su puntería.

El mismo Clavell y sus canastos de tres puntos también fueron clave en el cuarto periodo, cuando México tuvo ventaja de 65-62. Los triples de Clavell, más la combinación de Barea y Ramón Clemente sellaron la victoria.

“Jugar en Puerto Rico es una cosa que no se puede explicar. Me disfruté el juego. Esos son tiros de práctica y los tiro más confiado, y con un coach que me da la confianza”, dijo Clavell.

Huertas y Clavell lideraron con 17 cada uno. Barea hizo 12 puntos y 11 asistencias. Clemente también aportó 12 puntos.