Todavía con el recuerdo de lo que pudo haber sido y no ocurrió en 2017, la liga del Baloncesto SuperiorNacional Femenino (BSNF) anunció este martes su temporada 2018, un año después de que la campaña anterior tuviera que ser abortada por los estragos del huracán María en la isla.

El torneo del pasado año fue anunciado con bombos y platillos y múltiples expectativas giraban en torno a la liga, pues contaría con transmisión televisiva y marcaba el preámbulo a múltiples compromisos de la Selección Nacioal femenina. El huracán, en cambio, dio al traste con la temporada habiéndose jugado unos tres juegos por equipo.

En esta ocasión, el BSNF hizo ajustes y comenzará este próximo sábado, 6 de octubre con una reducción en equipos y total de partidos.

Solo cinco quintetos, del total previo de ocho, competirán en 2018 y cada uno celebrará 16 encuentros. La fase regular concluirá el 18 de noviembre y luego se efectuarán los playoffs en dos rondas, incluyendo series semifinales (5-3) y la final por el campeonato (7-4).

La Cangrejeras de Santurce visitarán a las Cafetaleras de Yauco en el inicio del certamen este sábado, desde las 8:10 de la noche. En adelante se celebrará un partido diario, salvo algunos fines de semana en que habrán dos partidos. Los domingos la acción comenzará a las 6:10 p.m. No obstante, se anunció que las Gigantes de Carolina, debido a la indisponibilidad de su cancha del complejo deportivo Guillermo Angulo desde el paso del huracán María, compartirán escenario con las Cangrejeras de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente.

En ese caso, hay tres fechas en el calendario en que ambos equipos coincidirán con juegos por separado actuando como locales, por lo que el primero de la doble cartelera comenzará a las 4:10 de la tarde y el segundo a las 7:10 p.m.

Dedican torneo a Carla Cortijo

La temporada le será dedicada a la exarmadora de las Gigantes y de la Selección Nacional, Carla Cortijo, primera jugadora desarrollada en la isla en llegar a la WNBA. Cortijo se retiró en el tiempo muerto debido a las lesiones en sus rodillas, razón por la cual no pudo estar en ninguno de los compromisos internacionales de la Selección, incluyendo el Mundial, en que Puerto Rico hizo historia al participar por primera vez en un certamen de ese nivel con un equipo adulto en la rama femenina.

Cortijo, además será honrada también por el BSNF permanentemente pues según anunció el director general de la liga, Luis Gabriel “Gabby” Miranda, el premio de Novata del Año llevará su nombre a partir de esta temporada.

“Sumamente agradecida. No les niego que me pica la vena (deportiva). Esta etapa del retiro se me hace un poquito difícil... el proceso de no jugar más baloncesto y esta nueva etapa de ser fanatica ahora”, dijo Cortijo en la conferencia de prensa de la liga, donde aprovechó para enviar un mensaje de ánimo a la Selección Nacional que participó en el Mundial de España, y de las cuales, 10 de 12 canasteras participarán en el torneo Superior desde este sábado.

“Mis respetos a las 12 jugadoras que fueron al Mundial. Tremenda participación y créanme que no solo fue un sueño cumplido para ellas. No jugué, pero créanme que hicieron también mi sueño realidad. Y están supercerca para unas Olimpiadas. Si ya llegaron al Mundial, el cielo es el límite y están a ley de nada. Y si lo hacen (clasificar a unos Juegos Olímpicos), yo estaría en paz”.

Cortijo, quien ganó varios títulos del BSNF con las Gigantes de Carolina y en las postrimerías de su carrera debutó en la WNBA, confesó que todavía no ha podido asimilar la realidad de que ya no es jugadora.

“Cada vez que mencionan ‘la exatleta Carla Cortijo’, me da un taco y se me aguan los ojos. Todavía como que no lo asimilo, todavía no lo he procesado”.

Menos franquicias

Para Miranda, el hecho de que habrá baloncesto femenino tiene un significado especial, luego de verse abortada la campaña 2017 por el daño causado por el huracán. El BSNF fue, de hecho, la primera liga en anunciar la cancelación de su torneo tras el paso del fenómeno atmosférico. Luego el Voleibol Superior masculino, que también había recién iniciado su campaña, se vio obligado también a cancelar.

“Es importante porque demuestra lo fuerte que podemos ser. Fue un año bastante difícil para todas las ligas. El BSN (torneo masculino) que es la más fuerte, se le hizo también difícil, pero el reto estaba de no cerrar el taller y no tener que esperar otro año más. Era perjudicial no jugar, en mantener la consistencia con los auspiciadores y oportunidades que llegan... había que jugar sí o sí”, expresó el director general.

“Recesaron tres de las ocho franquicias pero vamos a tener un torneo sólido y bien competitivo”, agregó Miranda recordando que las Montañeras de Morovis no podrán ver acción por los destrozos en su cancha, y al no contar con una instalación sustituta.

Mayagüez y Aguada no participarán tampoco por problemas administrativos, pero Miranda confía en su reintegración para el 2019.

Además de Santurce y Yauco, que dan inicio a la temporada este sábado, jugarán este año Carolina, Manatí y San Sebastián, este último tras una transferencia de la franquicia de Isabela.

Talento mundialista

Carolina, que tuvo una lenta arrancada de 0-2 en el abortado torneo de 2017, contará en sus filas con cuatro de las 10 jugadoras del Equipo Nacional en la figura de Yolanda Jones, Allyson Gibson, Ashley Pérez y Tayra Meléndez.

Mientras el debutante equipo del Pepino Power de San Sebastián, tendrán a la también integrante de la Selección, Anushka Maldonado, quien fue el primer ‘pick’ del sorteo de jugadoras de nuevo ingreso. La plantilla se reforzó también con la elección de la armadora veterana Pamela Rosado, en el sorteo de canasteras no reservadas.

Santurce, por su parte, tendrá a tres pilares del combinado nacional en Dayshalee Salamán, Mari Plácido y Michelle González.

Manatí es el único equipo que no tendrá participación de algunas de las jugadoras de la Selección que estuvo en el Mundial, pero sí cuenta con jugadoras del programa nacional de selecciones, en Yashira Delgado y Ashley Prim.

Yauco, que arrancó con un 3-1 en el cancelado torneo 2017, repiten su núcleo con Paola Crespo, Judyana Bátiz, Elissa Ventura y Charity Harris, y se reforzará con Chanita Jordan, que en su última participación en la liga, llevó a las Leonas de Ponce al campeonato en 2013.