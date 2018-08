El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Fernando Quiñones, aseguró el jueves que su organismo sancionará al apoderado de los Cariduros, Félix “Felo” Rivera, tras criticar al arbitraje luego del revés de Fajardo ante Arecibo en tiempo extra en el juego decisivo del round robin efectuado el pasado martes en Bayamón.

Rivera tronó contra el supervisor de arbitraje de la liga, Aníbal García, en un escrito publicado en su cuenta de Facebook.

“Fueron 20 años de apoderado y terminar con un robo así, que parece (ser) mandado por Aníbal García, supervisor part-time de los árbitros del BSN. Es increíble (jugar) tres juegos corridos mandados por la liga y el mejor armador del BSN (Carlos Arroyo) en su historia es mutilado por Arecibo. Demuestra maldad intencional”, escribió Rivera.

“Podrán decir que es llorantina, pero seguir invirtiendo dinero y esfuerzo para que termine con una falta de profesionalismo, (es) increíble”, prosiguió.

Ante este escrito del veterano directivo de los Cariduros, Quiñones afirmó que emitirán una resolución con una penalidad.

“Definitivamente”, dijo Quiñones a El Nuevo Día. “Igual que se ha hecho en casos similares anteriores. Las critícas al arbitraje las encuentro sin fundamento. Dejaré que Alfredo (Morales, director de torneo) lo atienda en la resolución”.

Quiñones, a su vez, reaccionó sorprendido ante el planteamiento de Felo Rivera sobre la celebración de tres partidos seguidos en la etapa final del round robin. Debido a cambios en el calendario, Fajardo jugó partidos consecutivos ante Ponce y Aguada (domingo y lunes) para provocar un juego crucial ante Arecibo, que se celebró el martes. Quiñones dijo que Felo Rivera aceptó los cambios en el calendario.

“Cuando se cambiaron sus juegos para domingo y lunes, se le advirtió que en caso de empate el juego tenía que ser martes. Estuvo de acuerdo ya que necesitaba cambiar los juegos porque el viernes era posible que no tuviera jugadores ante la carta de la AJBPR (Asociación de Jugadores por las deudas de dos quincenas) y sus jugadores, y el sábado no tenía cancha porque había una cartelera de boxeo en Fajardo . Y los dos equipos con los que le quedaban juegos tampoco tenían cancha sábado por cartelera de MMA (Aguada) y la inauguración de Little Lads (Ponce). El itinerario hubo que cambiarlo para solucionar problemas de los equipos, incluyendo el suyo, y se escogió la opción más justa disponible. Si Fajardo hubiera tenido cancha el sábado, jugaba sábado y domingo y descansaba lunes”, indicó Quiñones.

Ayer, el BSN también le otorgó un periodo de 10 días al apoderado de los Cariduros para saldar las deudas de los jugadores que ascienden a $42,000.

Felo Rivera, por parte, anunció en el mismo escrito su retiro como apoderado del BSN.