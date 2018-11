Durante la temporada regular de 2017-18, Derrick Rose no anotó 50 puntos en todo el mes de enero.

Ni en febrero.

Ni en marzo.

Ni en abril.

El base no andaba bien, lo ponían y sacaban de la lista de titulares, nunca entró en ritmo. Esos problemas, todos sus años de problemas, parecieron tan distantes el miércoles por la noche, cuando Rose estuvo mejor que nunca — con un récord personal de 50 puntos — que llevó a los Timberwolves de Minnesota a ganar 125-122 al Jazz de Utah.

"Di todo lo que pude", dijo Rose. "Mis compañeros me dijeron antes del partido, solo juega con nosotros. Y esta noche fue una noche alucinante".

Rose se convirtió en el cuarto jugador en lo que va de esta temporada — que comenzó hace dos semanas — en anotar al menos 50 puntos en un partido, al igual que Blake Griffin, Stephen Curry y Klay Thompson.

Y si es que 50 puntos no fueran suficiente, Rose selló el triunfo al bloquear un tiro de tres puntos de Dante Exum cuando solo faltaban dos segundos para el final del partido.

Momentos después, Rose salió de la cancha llorando. El Jugador Más Valioso de la NBA en 2011 había llorado antes en un partido, pero esta vez él lloraba solo de júbilo.

"Sé de la personalidad que tiene", dijo el entrenador de los Timberwolves Tom Thibodeau. "Y eso se nota".

Rose se ha sometido a cuatro operaciones en la rodilla, se alejó durante un tramo de la temporada pasada para arreglar algunos asuntos mientras se recuperaba de problemas en el tobillo y se perdió casi dos temporadas completas en el momento de plenitud de su carrera.

Un desempeño como el de anoche mostró lo que todavía podría haber por delante.

"Todas las historias tiene un comienzo, un punto medio y final", dijo Thibodeau. "Y creo que su final va a ser excelente".

Después del partido Rose trató de estar relajado, pero reconoció que seguía "más nervioso que la gelatina".

"Esto significa todo para mí", dijo Rose.

Al final del partido, los Timberwolves se amontonaron sobre Rose en la cancha. Le bañaron de agua en el vestuario. Otros jugadores de la liga lanzaron loas.

"Su rendimiento físico y mental para jugar un solo partido es algo (extraordinario) que pude ver como compañero", dijo LeBron James, quien jugó con Rose en Cleveland en la temporada pasada. "Cuando se trata de perseverancia, esa es la verdadera definición de eso ... Aun cuando un superhéroe cae, él sigue siendo superhéroe al final del día. Y Derrick demostró porque él es un superhéroe".

"Todos los aficionados del baloncestodeben de sentirse alegres por DRose", escribió el escolta de Miami Dwyane Wade, también compañero de Rose en Cleveland. "(El juego de) esta noche fue un ejemplo de que nunca hay que rendirse y de (lo que es posible) cuando creen en ti. Cosas increíbles pueden ocurrir. ¡Estoy sonriendo como si yo hubiera anotado 50 (puntos)! ¡Felicitaciones a un buen amigo!"

