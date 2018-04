El exjugador de la NBA, O.J. Mayo, firmó con un equipo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) para jugar en la próxima temporada que comenzará el 5 de mayo.

La información fue ofrecida por el agente Christian Santaella a través de su cuenta de Twitter. Santaella, sin embargo, no reveló el nombre de la franquicia que contrató al jugador, de 30 años y quien cumple una suspensión de dos temporadas en la NBA por consumo de drogas en el 2016. Mayo será elegible para jugar en la venidera temporada de la NBA.

EX NBA standout O.J Mayo has signed in ???? in his comeback to the NBA! Let's get it! #SSA #Rollwiththewinners ???????? pic.twitter.com/hCV5XdwCpv

El Nuevo Día supo que los Atléticos de San Germán han estado negociando con el estadounidense, pero el dirigente Ferdinand Toro, negó que exista un acuerdo con Mayo.

“No hay nada oficial con Mayo. Sé que su agente nos habló de él, pero no hay nada”, dijo Toro a este medio.

El reconocido periodista de Yahoo, Shams Charania, publicó en su cuenta de Twitter que Mayo, oficialmente, pactó con los Atléticos, según le informaron fuentes.

Sources: Former No. 3 overall pick O.J. Mayo has signed a contract with San German in Puerto Rico. Mayo, 30, will report to Puerto Rico this month and is eligible to sign in NBA this summer from his suspension.