El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), licenciado Fernando Quiñones, reiteró su intención de continuar en la máxima silla del organismo que dirige, una vez concluya su actual término en octubre de 2019, al tiempo que confirmó que contará con al menos un retador en Alberto García, exsecretario general de FIBA Américas.

En días recientes el propio García le comunicó su interés a Quiñones, y El Nuevo Día supo que el apoderado de los Capitanes de Arecibo, Luis Monrouzeau es quien está impulsándolo como candidato.

Quiñones, sin embargo, calificó como inapropiado que se esté hablando en este momento de candidaturas.

Quiñones, quien se estrenó como presidente del BSN para la temporada de 2016, luego de algunos años como apoderado de los Atléticos, sustituyó en el puesto al licenciado Carlos Beltrán. García, por su parte, es un argentino radicado en la isla hace décadas y además de ocupar varios cargos en FIBA Américas, fue pupilo y mano derecha del fenecido Jenaro "Tuto" Marchand mientras fue secretario general de FIBA Américas. Posteriormente ocupó el cargo que dejó Marchand en 2006.

"Se está hablando de esto (la presidencia del BSN) como si fuera la Federación o el país, como si fueran instituciones abiertas. Pero el BSN es una institución privada, con su junta de directores, que es la que escoge a quien va a ser su presidente y su director. Tengo un nombramiento de la junta hasta finales del mes de octubre. Estamos en marzo. Cuando acabe la temporada, en el momento que corresponda, la junta tomará las determinaciones que entienda", dijo de entrada Quiñones.

"Yo voy a estar disponible para continuar en mi cargo. No tengo ninguna intención de cesar en mi cargo. La gran mayoría de los apoderados me han expresado que desean que continúe en él. Pero me parece que no es el momento de estar hablando de esto".

"Estar desviando la atención hacia personas en particular le hace un flaco servicio a lo que es el baloncesto y a la liga a la que nos debemos. En mi caso, estoy enfocado en correr el torneo del BSN, en que sea exitoso y en continuar con el crecimiento del Baloncesto Superior Nacional

Quiñones, sin mencionar nombres, dijo que si algún apoderado decide nominar a algún candidato puede hacerlo pero dejo ver que se debe esperar el momento más adecuado. Y según él, el inicio de la temporada no es el momento adecuado.

"Esto no es algo en que dices, 'yo quiero ser presidente', y va y se nomina. Esto es una institución cerrada. Así que la realidad es que me parece inapropiado hacer ese tipo de expresiones. En primer lugar porque, a quien le corresponde es a los apoderados. Y segundo, porque estamos en marzo y estamos en el torneo. Y la atención ahora mismo debe estar sobre los equipos, los jugadores y sobre el baloncesto, no sobre alguien en particular", agregó Quiñones.

Según el presidente liguero, ha recibido el acercamiento de varios apoderados que lo apoyan para que continúe al frente del BSN. Y a pesar de que la liga pasó por una etapa crítica durante el pasado tiempo muerto, previo al arranque de la temporada 2019, Quiñones no está en ánimos de salir corriendo.

"Por el contraro. Creo que si una liga ha logrado navegar las aguas turbulentas que dejó el huracán María, ha sido el BSN. Creo que ya logramos pasar esa emergencia y mantenernos sólidos. Estamos en planes de crecimiento y nosotros tenemos muchos proyectos corriendo", concluyó, recalcando que su meta y la de la liga es regresar a una matrícula de entre 10 y 12 equipos. Actualmente el torneo 2019 se está celebrando con nueve, luego de contar con solo ocho en 2018.