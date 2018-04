El armador puertorriqueño José Juan Barea expresó el miércoles que no jugará lo que resta de la temporada de la NBA tras la derrota de los Mavericks de Dallas 105-100 ante el Magic de Orlando.

Según Bobby Karalla, productor de contenido del portal del quinteto, Barea expresó que descansará para no agravar una lesión en el oblicuo. Agregó que el dirigente Rick Carlisle informó que el boricua de 33 años viajará de regreso a Dallas.

Barea said he will not play again this season. Doesn't want to aggravate it any further ahead of the summer.