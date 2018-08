Ponce – Aparentemente, Renaldo Balkman no quiere saber del baloncesto puertorriqueño.

De acuerdo con Ángel Edgardo García, coapoderado de los Capitanes de Arecibo, el delantero no se ha comunicado con la gerencia del equipo desde que aceptó reportarse al quinteto para esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), luego de culminar su participación en la Liga de Filipinas hace varias semanas.

Esa acción ha dejado a los Capitanes en el limbo ya que el exjugador de la NBA ha cortado, aparentemente, toda comunicación con el equipo y los ha dejado sin el canastero de impacto que ellos esperaban que se les uniera durante la postemporada del torneo.

“Hicimos las gestiones a través de su agente. Originalmente dijo que sí venía para acá. Luego hicimos varias gestiones, por no decir muchas, tratamos de comunicarnos, pero no hubo comunicación de allá para acá. No tuvimos éxito en la comunicación”, alegó anoche García previo al inicio del cuarto partido de la serie semifinal, cuando los Capitanes buscaban igualar la serie ante Ponce.

“¿Qué ocurrió en el camino? Honestamente, no puedo decir. Lo desconozco. Sería una buena pregunta para él. Yo tengo todo listo. Estamos esperando por él”.

García indicó que los Capitanes aceptaron pagarle al delantero el máximo que le ofrecieron los Cangrejeros de Santurce cuando lo reclamaron como agente libre con restricciones.

“Sí, originalmente sí. Hay un tope salarial ahora. El equipo de Santurce le ofreció el máximo y nosotros igualamos la oferta y eso es lo que está ante la Liga. Luego de eso, en el transcurso, hubo interés de él de estar con nosotros. ¿Qué ocurrió que a este momento no ha habido una comunicación? Lo desconozco”, comentó.

Balkman, de paso, apareció jugando el pasado fin de semana con el conjunto Miami Beach Kings en la Primetime League Basketball, una competencia con exjugadores de la NBA.

“Sí (estamos conscientes de que está jugando), porque han salido fotos. Sabemos que los fanáticos son inquietos y los fanáticos se han encargado de buscar dónde está él e incluso le han tomado fotos”, agregó.

García señaló que le corresponde al apoderado Luis Monrouzeau determinar qué acción, si alguna, los Capitanes tomarán en contra de Balkman.

“(Someter una querella) Esa es una decisión del señor apoderado (Luis Monrouzeau). Lo que él quiera hacer, está en su perfecto derecho de hacerlo. Ya él sabrá cómo va a manejar la situación”, finalizó García.





Originalmente, esta historia identificaba al coapoderado de Arecibo como José Couto. Fue editada para reflejar el nombre correcto, que es Ángel Edgardo García.