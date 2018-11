Minneápolis - Karl-Anthony Towns logró 25 puntos y su mayor cantidad de rebotes de la temporada con 21, y los Timberwolves de Minnesota derrotaron el lunes 120-113 a los Nets de Brooklyn, tras finalmente canjear a Jimmy Butler.

Los Nets perdieron a su líder anotador Caris LeVert, por lo que pareció una lesión grave en la pierna derecha hacia el final de la primera mitad.

Jeff Teague regresó tras una ausencia de seis partidos para anotar 24 unidades para Minnesota, que puso fin a una racha de cinco derrotas.

Los Timberwolves oficialmente negociaron el lunes a Butler a los 76ers de Filadelfia, junto con el pívot Justin Patton. Los Wolves recibieron a Robert Covington, Dario Saric, Jerryd Bayless y una segunda selección del draft del 2022 en el intercambio.

La horrible lesión de LeVert silenció a la multitud en el Target Center. LeVert pasó varios minutos recibiendo atención sobre la cancha por el personal médico. Los jugadores de los Timberwolves se reunieron para orar mientras los Nets rodeaban a su compañero lesionado antes que fuera retirado de la cancha en camilla.

Caris LeVert of the New Jersey Nets suffers an injury during an awkward landing while contesting a shot. Looks like a right subtalar dislocation. pic.twitter.com/sDq3HUs4rz