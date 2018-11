Filadelfia— Joel Embiid anotó 32 de sus 39 puntos en un dominante primero tiempo y recuperó 17 rebotes para que los 76ers de Filadelfia derrotasen el sábado 109-99 a los Pistons de Detroit.

Embiid coló 10 de sus 18 goles de campo y 18 de los 23 tiros libre que tomó. Filadelfia quedó con marca de 6-0 en casa.

Blake Griffin firmó 38 puntos, 13 rebotes y seis asistencias para liderar a Detroit, que perdió su cuarto partido seguido tras iniciar la campaña con cuatro victorias al hilo.

La producción de Embiid fue sensacional. Acertó 8 de 9 tiros, incluyendo su único intento para triple, además de 15 y 17 en libres, con ocho rebotes y dos tapones en 17 minutos en un desigual mano a mano con el centro de Detroit Andre Drummond.

