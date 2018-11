Charlotte— Jimmy Butler embocó un triple en la agonía de la prórroga y los 76ers de Filadelfia neutralizaron la cosecha récord de 60 puntos de Kemba Walker para vencer el sábado 122-119 a los Hornets de Charlotte.

La aportación de Butler en los últimos segundos marcó la diferencia.

The game-saving block and the game-winning triple!



JIMMY BUTLER comes up huge for the @sixers down the stretch!#HereTheyCome pic.twitter.com/P47MLqcXQU