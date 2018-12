El estelar delantero de los Warriors de Golden State, Kevin Durant, describió el ambiente que rodea a LeBron James como uno “tóxico”, y que esa sería la razón por que otras superestrellas no optaron por acompañarlo inmediatamente en los Lakers de Los Ángeles.

Según una historia publicada hoy por Bleacher Report, varias estrellas de la NBA no están convencidos de que jugar al lado de James sea lo mejor para sus carreras. En la historia, el sitio web recoge declaraciones de Durant y otros canasteros.

Según Durant, los medios tienen un trato preferencial con James y en la mayoría de las ocasiones las conversaciones son fuera del tema de baloncesto.

“(LeBron) tiene muchos fanáticos en la prensa. Estamos jugando baloncesto aquí, pero en ciertos puntos ya no se trata de baloncesto. Así que entiendo por qué no muchos quieren estar en ese ambiente, porque es tóxico. Y no todo es la culpa de LeBron, es que tiene demasiados ‘groupies’ en la prensa que le encantan engancharse de cualquier palabra. Que se salgan del medio y nos dejen jugar baloncesto”, comentó Durant en Bleacher Report.

James firmó el pasado verano como agente libre con los Lakers. De inmediato, reportes de prensa apuntaban a que el agente libre Paul George se uniría a los Lakers, o que Kawhi Leonard –descontento con los Spurs de San Antonio– encontraría la manera de llegar a Los Ángeles. George, no obstante, decidió por renovar con el Thunder de Oklahoma City y Leonard fue cambiado a los Raptors de Toronto.

Durant, además, enfatiza en que el trato de los medios no es el único factor que ahuyenta las estrellas, sino que también sería el cambiar el estilo de juego para encajar al lado de James. “Si eres Kyle Korver, pues hace sentido. Kyle Korver en Atlanta cargaba la ofensiva, pero no es una opción número uno, ni cerca. Así que sus talentos se benefician de tener un tipo que pueda pasar, penetrar y encontrarlo abierto”, dijo Durant.

“Si eres un jugador joven como Kawhi, el tartar de emparejarlo con LeBron James no hace sentido. Kawhi se disfruta tener la bola en sus manos, controlar la ofensiva, dictar el ritmo (…). Muchos de los jugadores jóvenes están desarrollando esas habilidades, no necesitan otro tipo”, sentenció.