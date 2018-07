Kevin Durant se queda con los campeones de la NBA.

Durant ha decidido firmar un contrato por dos años para permanecer con los Warriors de Golden State, informó a The Associated Press una persona familiarizada con la situación con la condición de anonimato, ya que el pacto no puede hacerse oficial hasta el viernes cuando termina la moratoria de la liga.

El acuerdo tiene una opción de jugador para el 2019-20, por lo que Durant puede — y probablemente lo hará — convertirse en agente libre el próximo verano.

Es un triunfo para los Warriors, bicampeones defensores de la NBA, en varios niveles. No sólo mantendrán al Jugador Más Valioso de la Final de la NBA de 2017 y 2018, sino que también consiguen cierta flexibilidad financiera con el acuerdo.

Se le pagarán a Durant 30.5 millones de dólares la temporada que entra, unos cinco millones menos de lo que podría haber exigido si el contrato fuera estructurado de manera diferente. Ese ahorro dará a Golden State opciones para hacer otros movimientos este verano.

The New York Times fue el primero en informar sobre la intención de Durant de firmar el acuerdo.