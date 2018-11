No todo es color de rosas para los bicampeones de la NBA, Warriors de Golden State, en estos días.

Los Warriors sufrieron en la noche del lunes su tercera derrota de la temporada, al caer en tiempo extra ante los Clippers de Los Ángeles 121-116. Fue el segundo juego consecutivo de los Warriors sin el lesionado Stephen Curry.

Y, para colmo de males, dos de sus estrellas dejaron entrever problemas de química en pleno partido. Al final del cuarto periodo, y con el partido empate, 106-106, los Warriors tuvieron la última posesión y Draymond Green emprendió carrera hacia su canasto. A su lado, Kevin Durant pidió el balón, pero Green continuó su rumbo hacia el canasto y, eventualmente, perdió la bola.

Las cámaras de televisión captaron a ambos canasteros intercambiando palabras en el banco tras sinar la chicharra. Tanto Durant como Green tuvieron que ser calmados por sus compañeros antes del inicio del tiempo extra.

Al finalizar el partido, ambos jugadores evitaron hablar con la prensa. Sin embargo, el veterano armador Shaun Livingston le restó importancia al intercambio.

“Es solo espíritu de equipo”, dijo Green, citado por ESPN.com. “Los muchachos querían un resultado distinto a lo que ocurrió. Obviamente, Dray tuvo el error y los que estaban solos o querían la bola, no la recibieron. Cosas así pasan en los deportes. Pero fue bueno ver un poco de fuego, un poco de emoción.

No es la primera ocasión que Durant y Green intercambian palabras en un partido. Sin embargo, ya Durant ha expresado previamente que no tiene problemas con la vocalidad de Green.

Los Warriors, con marca de 11-3, aún marchan primeros en la Conferencia del Oeste con medio juego de ventaja sobre los Trail Blazers de Portland (10-3). Golden State regresa a la cancha esta noche (11:30 p.m.) cuando reciba a los Hawks de Atlanta.

Kevin Durant & Draymond Green get into a heated exchange after Draymond failed to get a shot off at the end of regulation during the Warriors loss to the Clippers. pic.twitter.com/uYROz4bld1