Cleveland — El ala-pívot estelar de los Cavaliers de Cleveland, Kevin Love, podría no volver a la actividad sino hasta en algún momento de 2019, luego de una cirugía en un pie.

Love se sometió a la operación el 2 de noviembre para aliviar el dolor y la presión en el dedo gordo de su pie izquierdo, el cual se lastimó en el primer encuentro de pretemporada de los Cavaliers. En ese momento, el equipo informó que Love estaría fuera al menos seis semanas y que su estatus sería actualizado “aproximadamente” cuando ese periodo terminara.

El martes, Love dijo en una entrevista con ESPN que espera “estar de regreso en algún momento después del Año Nuevo”. El jugador añadió que utilizaría una bota protectora durante dos semanas más.

The day before LeBron james returns to Cleveland, we check in with the Cavs - @KevinLove, @Channing_Frye and Richard Jefferson react in real time to JR Smith separating from the team, plus Love (foot) says for the first time that he expects to be back on court after the new year. pic.twitter.com/TyikP3MTYD