Cleveland - El delantero Todo-Estrella Kevin Love se perderá el séptimo partido de la final de la Conferencia de Este contra los Celtics debido a una contusión cerebral.

Los Cavaliers dijeron el sábado que Love, quien chocó cabezas con el novato de Boston Jayson Tatum en la primera mitad de la victoria de Cleveland en el sexto juego el viernes, mostró síntomas de contusión antes del vuelo del equipo y fue puesto en el programa de protocolo de la NBA.

Kevin Love and Jayson Tatum bumped heads. Love to the locker room... #Celtics #Cavaliers pic.twitter.com/Be0HA7EXs5