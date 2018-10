Chicago — Klay Thompson rompió el récord de su compañero Stephen Curry de más triples anotados en un partido de la NBA con 14, y finalizó con 51 puntos para guiar el lunes a los Warriors de Golden State a una victoria por 149-124 sobre los Bulls de Chicago.

Thompson impuso la marca cuando atinó un triple con menos de cinco minutos por jugar en el tercer cuarto. Fue rodeado por sus compañeros mientras se dirigían a la banca durante una pausa y con los Warriors ganando por 113-69.

Klay Thompson (52 PTS) ERUPTS for the @warriors, knocking down an #NBA RECORD 14 3-pointers! #DubNation #KiaTipOff18 pic.twitter.com/8ZWIVd8HBt