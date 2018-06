Cleveland— La NBA quizás tenga que acostumbrarse a esto.

Stephen Curry está bajo contrato por el resto de lo que serían sus mejores años. Kevin Durant dice que no se irá. Steve Kerr ha demostrado con creces que es uno de los mejores entrenadores de la liga. Los agentes libres harán cola para tener la oportunidad de mudarse a la costa oeste, inclusive sacrificando salario. Y los Warriors de Golden State estrenarán dentro de un año una nueva arena.

Son los dueños de la NBA.

Por tercera vez en cuatro años, los Warriors son los campeones de la NBA. Revalidaron el título tras vapulear 108-85 a los Cavaliers de Cleveland la noche del viernes y así barrer la serie final, en el cuarto enfrentamiento consecutivo entre estos equipos.

Los Cavs, en cambio, podrían quedar desmantelados.

Golden State está armado para durar. Sin importar a donde termine LeBron James este verano, los Warriors serán los favoritos prohibitivos para salir campeones el año entrante.

"Hay que disfrutar el momento”, dijo Curry, bañado en champán y sin deseo alguno de comentar sobre dinastías. “Tendremos tiempo de sobra durante el verano para hablar sobre el próximo año y lo que nos tomará tratar de volver a este escenario el año que viene”.

Houston probablemente tampoco va a desvanecerse y recuerden que les dio tremenda pelea a los Warriors esta campaña. Si Chris Paul no se hubiese lesionado, quién sabe si Golden State gana el séptimo juego en Houston y se lleva el cetro del Oeste. La contienda en el Este pudiera ser más peleada, con Toronto, Filadelfia y Boston probablemente entrando a la campaña pensando que pueden llegar a la final _ al igual que cualquier equipo que tenga a James en su nómina.

Algo está claro: los Warriors no tienen intenciones de ceder el trono.

"Yo tengo que seguir mejorando”, dijo el astro de los Warriors Kevin Durant, ahora dos veces campeón y dos veces Jugador Más Valioso de las finales de la NBA. “Pienso que me queda mucho. Así que estoy tratando de probarme a mí mismo que puedo permanecer y con suerte continúo teniendo éxito. Sigo creciendo como jugador. Es mi objetivo”.

Durant fue elegido el mejor jugador de la serie _ y quiere seguir mejorando.

En la serie, el estelar jugador de los Warriors acumuló promedios de 28.8 puntos con 10.8 rebotes y 7.5 asistencias por juego. Golden State ganó el título por tercera vez en los últimos cuatro años. LeBron James y los Cavaliers fueron barridos en la final por segunda vez en la historia. La primera fue en el 2007 contra los Spurs de San Antonio. Tras la barrida, James tiene marca de 3-6 en las finales de la NBA. Es incierta su estadía en Cleveland para la próxima temporada. Concluida la serie, James reveló a la prensa que se fracturó la mano derecha en el primer partido de la final luego de golpear una pizarra.

No ha defensa contra él ahora _ y quiere seguir mejorando.

"Ellos se mueven a tal velocidad, y tienen a cinco jugadores en la cancha que pueden driblear, parar y anotar”, dijo el entrenador de Cleveland Tyronn Lue el viernes por la noche, unos pocos minutos trasel fin de la campaña y con los Warriors celebrando. “Ellos ejecutan jugadas. Así que si te equivocas, te hacen pagar. Esa la belleza de ese equipo”.

El comisionado de la NBA Adam Silver se maravilla de cómo los Warriors se han puesto en esa posición. Seleccionaron bien en la lotería. Y con un poco de suerte _ Draymond Green en la segunda ronda es tremenda bagatela. Se gastaron mucho dinero, pero lo hicieron inteligentemente.

Están construidos para un largo término.

Y se están divirtiendo mucho.