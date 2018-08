Manatí - El tiempo de festejo será poco. Ya alcanzada la medalla de oro en el Torneo Centrobasket femenino, la Selección Nacional ahora pondrá su mira a una cita de mayor envergadura: la Copa Mundial en España.

Y previo a su primera participación en un certamen mundialista, el combinado participará en un torneo cuadrangular previo a su debut en el torneo a efectuarse del 22 al 30 de septiembre en Tenerife. “Estamos trabajando unos fogueos en España, con un cuadrangular. Está confirmado el torneo. Van a ser con equipos que van a participar en el Mundial”, destacó Yum Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto, al tiempo que indicaba que el equipo partirá hacia España, el próximo 5 de septiembre. “Tengo entendido que (para el cuadrangular están) España y Argentina. Falta el cuarto equipo, que debe ser un equipo europeo”.

Ayer, el dirigente Jerry Batista indicó que mañana el cuerpo técnico se reunirá para realizar una evaluación del combinado boricua y afinar los planes para el Mundial, luego de conocer que varios fogueos ante Cuba en suelo boricua fueron cancelados, ya que las cubanas alegadamente no recibieron la invitación a tiempo para extender su estadía en la isla.

“Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a reunir el lunes para ver qué cosas funcionaron y qué cosas no (en el Centrobasket). Vamos a hacer una evaluación completa del equipo, de las cosas que pasaron aquí, y de ahí decidimos”, comentó Batista. “Lo que sí es que vamos a practicar bien duro esta semana. Hay que darles unos días de descanso porque hay varias con lastimaduras, por lo que hay que darles varios días y volver a empezar a trabajar de cara al Mundial”, dijo Batista al agregar que la cancelación de los fogueos altera el calendario de preparación del grupo.

“Teníamos todo básicamente cuadrado desde los Juegos Centroamericanos. Ellos no pudieron lograr que les llegara la comunicación que les envió la Federación de Baloncesto y el Comité Olímpico. Aparentemente no les llegó a tiempo. Ya habían sacado los pasajes. Pidieron permiso al comité olímpico de allá (Cuba) y les dijeron que no. Es un setback, un atraso de lo que queríamos, pero nada, seguimos”, agregó Batista.

En Tenerife, Puerto Rico cayó en el Grupo C junto al anfitrión España, Bélgica y Japón. Iniciará su participación el sábado 22 de septiembre ante Bélgica, el domingo 23 se mide a España y cierra su participación en la fase de grupo ante Japón el 25 de septiembre. “Nuestra expectativa es vivir el momento histórico que lograron las muchachas al entrar al Mundial. Estamos en un grupo bien fuerte”, comentó Ramos.