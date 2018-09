Nueva York — Con su niña pequeña en los brazos, el astro de la NBA LeBron James dijo que respalda a Nike, en una clara referencia a la campaña publicitaria de la compañía con Colin Kaepernick.

James hizo el comentario al recibir un premio el martes por su filantropía y su contribución a la moda por Harlem's Fashion Row. El colectivo de diseño se asoció con Nike para organizar el evento en Nueva York, que se centró en la diversidad en el mundo de la moda. La ceremonia culminó con la presentación de la nueva zapatilla de baloncesto de Lebron James de Nike: una zapatilla para mujeres creada por tres diseñadoras afro estadounidenses.

LEBRON: ‘AFRICAN-AMERICAN WOMEN ARE MOST POWERFUL IN THE WORLD’: Basketball superstar #LeBronJames thanked his mom, wife and daughter as he collected an award for his style and philanthropy in Harlem. pic.twitter.com/OyC1GyZoWr