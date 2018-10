Phoenix— LeBron James consiguió su primera victoria con los Lakers de Los Ángeles, que aun diezmados aplastaron el miércoles 131-113 a los Suns de Phoenix.

LeBron James tallies 19 PTS, 10 AST, 7 REB to help the @Lakers pick up the victory in Phoenix! #LakeShow #KiaTipOff18 pic.twitter.com/KOK2G2rObX