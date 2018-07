Kevin Durant, Paul George y Chris Paul decidieron muy rápido, optaron por quedarse en sus equipos y permanecerán en la Conferencia Oeste de la NBA.

LeBron James se les ha unido y así de simple, esta conferencia ha aumentado su poderío.

El primer día de contrataciones de agentes libre de la NBA exhibió su pirotecnia y poder de fuego, principalmente con la decisión de James de salir de Cleveland por segunda vez e integrarse a los Lakers de Los Ángeles. James aceptó un acuerdo para jugar cuatro temporadas por 154 millones de dólares, lo que significa que su racha de ocho campeonatos consecutivos en la Conferencia Este _cuatro con Miami y cuatro con los Cavaliers_ termina la campaña entrante.

Por supuesto, aún podrá alcanzar las finales de la NBA, pero tendrá que esforzarse más para llegar a esa instancia en el Oeste.

En comparación con sus anteriores decisiones como agente libre, James resolvió muy rápido esta vez, 20 horas, en comparación con los ocho días en 2010 cuando anunció que se iba a Miami y 11 días en 2014 para regresar a Cleveland.

Once LeBron James plays his first game with the Lakers...



6 of the top-8 scorers in NBA History will have played for the @Lakers pic.twitter.com/TWr7zrQown