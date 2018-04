Charlotte — LeBron James igualó la racha de 866 partidos seguidos con anotación de doble dígitos de Michael Jordan al registrar 41 puntos, y los Cavaliers de Cleveland despacharon el miércoles 118-105 a los Hornets de Charlotte.

