LeBron James creó un frenesí el sábado sin decir una palabra.

James pasó la semana de vacaciones en Anguila, y abordó un jet privado de Gulfstream en la mañana para volar al área de Los Ángeles.

Cuando llegó alrededor del mediodía —después que su plan de vuelo fuera rastreado en línea— los reporteros y al menos un helicóptero de noticias estaban esperando a la estrella de los Cavaliers de Cleveland, que decidió convertirse en agente libre sin restricciones y no optar por un acuerdo de 35.6 millones de dólares para la próxima temporada.

