LeBron James no estaba listo para terminar la temporada. James brilló anoche con 46 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias, y los Cavaliers de Cleveland vencieron 109-99 a los Celtics de Boston para forzar un séptimo y decisivo en la serie final de la Conferencia Este.

Cleveland evitó la eliminación al defender su casa con éxito en el sexto choque de la serie para nivelar la misma 3-3. El séptimo encuentro se efectuará el domingo en Boston, donde los Celtics juegan para 9-0 en estos playoffs. James buscará su octava aparición seguida a la final de la NBA.

George Hill agregó otros 20 tantos por los ganadores.

En causa perdida, Terry Rozier hizo 28 puntos, seguido de Jayle Brown con 27 tantos. Al Horford solo hizo seis puntos.

En la noche, los Cavaliers perdieron los servicios del estelar delantero Kevin Love en el primer parcial, luego de recibir un golpe en la cabeza, tras chocar con Jayson Tatum. Love abandonó el juego y no regresó a la acción. Solo acumuló cinco minutos con cuatro rebotes sin puntos.

All hail The King!



With the series on the line, @KingJames ?? took the game into his hands and hit 2 BIG TIME ??'s to seal Game 6! #NBAPlayoffs | #WhateverItTakes pic.twitter.com/em81PsxRb0