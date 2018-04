Cleveland — LeBron James coronó su 15ta temporada regular con otro récord.

James disputó el miércoles su 82do partido de la temporada regular ante los Knicks de Nueva York, una proeza que resalta la notable consistencia del astro de 33 años.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA nunca había participado en cada uno de los partidos de la campaña regular, ya que suele tomarse descansos al final para descansar previo a los playoffs.

For the first time in his career, LeBron James played all 82 games in a season.



James is the 1st player to start all 82 games in his 15th season or later since both Kobe Bryant & Derek Fisher did it for the Lakers in 2010-11 pic.twitter.com/Xjv3EmDpEr