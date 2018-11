Cleveland— El ambiente era pesado. La hostilidad se respiraba.

Y cuando LeBron James entró en la cancha del Quicken Loans Arena aquel 2 de diciembre de 2010 junto con sus compañeros del Heat de Miami, los fanáticos de Cleveland descargaron su furia contra el otrora hijo predilecto de la cercana Akron, quien quedó impactado por las muestras de rechazo.

Lo abuchearon, lo insultaron, se burlaron de él. Había odio genuino. Era una afrenta personal.

Años después, el mismo público lo hizo sentir amado.

