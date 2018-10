San Antonio— DeMar DeRozan consiguió 30 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias para que los Spurs de San Antonio remontaran y vencieran el sábado 110-106 a los Lakers de Los Ángeles, tras superar 35 unidades y 11 rebotes de LeBron James.

En el revés, James sobrepasó a Dirk Nowitzki para colocarse en el sexto lugar de la lista de los mejores anotadores de todos los tiempos de la NBA.

.@KingJames just keeps climbing.



With 35 points tonight, he moves to 6th on the NBA's all-time scoring list. pic.twitter.com/DZxGZXT7bc