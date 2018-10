Los Ángeles — LeBron James encestó 28 puntos, repartió 11 asistencias, atrapó otros tantos rebotes y lideró la remontada tardía de los Lakers de Los Ángeles el jueves para su primera victoria en el Staples Center, por 128-111, sobre los Nuggets de Denver, que estaban invictos en el arranque de la temporada.

LeBron James (28 PTS, 11 REB, 11 AST) secures his first triple-double of the season and first home win with the @Lakers! #LakeShow #KiaTipOff18 pic.twitter.com/oGhuOwzG3w